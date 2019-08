Merknaam Brexit goedgekeurd

Het woord Brexit kan worden geregistreerd als Europees merk voor frisdrank, bier en sigaretten. Dat heeft de Board of Appeal (BOA) van het Europese merkenbureau EUIPO bepaald, meldt merkenbureau Chiever. Eerder had EUIPO het merk nog geweigerd omdat het beledigend zou zijn voor de 48 procent van de Britten die tegen de brexit stemde.

Blikje Brexit alsjeblieft!

Brexit Drinks Ltd., de Britse aanvrager van het merk, tekende na de weigering van de registratie met succes beroep aan. Volgens de BOA is het woord Brexit niet moreel verwerpelijk of beledigend, het is gewoon de naam van een politieke beslissing. Die heeft niets te maken met discriminatie, haat, racisme of seksisme. Sterker nog: als merk voor bier of sigaretten 'lost de controversiële boodschap van brexit op in humor', zegt de BOA.

In zijn uitspraak stelt de BOA ook dat in Europa sowieso de ‘tolerantiedrempel’ per land nogal verschilt. Als voorbeeld geeft de BOA dat het merk Jesus in Engeland geweigerd is, maar in de Benelux werd geaccepteerd.

Trix is Nix

Bas Kist van merkenbureau Chiever tekent hierbij aan dat in Nederland bijna nooit merken worden geweigerd wegens hun beledigende karakter. „Een zeldzaam voorbeeld van zo’n weigering is het merk Trix is Nix, in 1996 aangevraagd voor een anti-monarchistische actiegroep. Dat was trouwens een testdepot." Volgens Kist kreeg in diezelfde serie aanvragen het merk Lul de Behanger - voor de diensten van een behangbedrijf - overigens zonder probleem zijn registratie.