Meer mensen overleden na gebruik pijnstillers

Een 36-jarige Nederlander is opgepakt in de buurt van Marbella in het zuiden van Spanje. Voor zeker twee moorden in Nederland zou hij de opdracht hebben gegeven. Een paar andere moordpogingen in opdracht van de man zouden zijn verijdeld. Om welke moorden het gaat, kon de Spaanse politie niet zeggen. De identiteit van de man is niet bekendgemaakt.

Motorclub

De man woonde met zijn gezin in Marbella. Hij werd gearresteerd in een café in de nabijgelegen plaats San Pedro de Alcántara. De man zou lid zijn geweest van een motorclub. Hij zit nu vast en wacht op een beslissing van een Spaanse rechter of hij naar Nederland mag worden gebracht.