Man verstrikt in kerstverlichting; fatale val op kat

'Beter laat dan nooit', moest Frans Oudshoorn uit de Amerikaanse staat North Carolina hebben gedacht toen hij begin deze maand zijn kerstverlichting opruimde. Maar of dat nu zo'n goed idee was? De 56-jarige man raakte verstrikt in de kerstlampjes en viel van de trap.

Kat

Maar dat was nog niet alles. De man viel bovenop zijn kat, die op slag dood was. Alex, de zoon van de man, vond de twee even later. Zijn vader was op dat moment nog in leven en bevrijdde hij van de lampjes.

Toen Alex de volgende dag weer bij zijn vader op bezoek kwam, vond hij zijn vader in een plas bloed. Hij belde de hulpdiensten, maar het was al te laat. Zijn vader was overleden.

Natuurlijke dood

Na een lijkschouwing is gebleken dat zijn dood niets te maken heeft met de kerstverlichting, schrijven Amerikaanse media als Fox News. De man is na een beroerte overleden en de politie beschouwt het als een natuurlijke dood.