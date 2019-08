Man tot levenslang veroordeeld, ontsnapt uit Iran

Saeed Malekpour, een 44-jarige Iraanse Canadees, is vanuit Iran ontsnapt naar Canada. Een bijzondere prestatie, want de man heeft levenslange gevangenisstraf.

Malekpour werd in 2008 ter dood veroordeeld, omdat hij software voor pornografische websites zou maken. Vier jaar later werd zijn doodstraf geschorst, maar hij moest nog wel levenslang in de gevangenis doorbrengen, dat meldt de NOS.

Er is weinig bekend over de manier waarop hij wist te ontsnappen. Wel duidelijk is dat hij - na zware internationale druk - op verlof was. Dat meldt mensenrechtenadvocaat Payam Akhavan tegenover CBC. Malekpour was tijdelijk vrij, pakte deze kans en vluchtte uit Iran naar Canada. Hij vluchtte via een derde land, welke nog onbekend is.

'Buitengewoon behulpzaam'

Canada is positief over zijn terugkomst: „Canada verwelkomt het nieuws dat Saeed Malekpour met zijn familie verenigd is", aldus de Canadese overheid in een reactie.

„We hebben gepleit voor zijn vrijlating." Vanwege privacyredenen wil het land de zaak niet verder toelichten. Volgens mensenrechtenadvocaat Akhavan was de Canadese overheid „buitengewoon behulpzaam".