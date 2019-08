'Magische tovenaarsschat' gevonden in Pompeii

Kist vol met bijzondere spullen, waaronder miniatuurpenissen en een schedeltje, opgegraven in Pompeii.

Van een tovenaar?

Op de beroemdste archeologische vindplaats van Italië hebben onderzoekers een bijzondere ontdekking gedaan die met raadsels is omgeven. In het ten zuidoosten van Napels gelegen Pompeii legden onderzoekers in het 'Casa con Giardino' (huis met tuin) onlangs een kist met exotische voorwerpen bloot, zoals het Italiaanse persbureau ANSA meldde.

ANP

In de kist zitten kristallen en gesteenten, knopen gemaakt van bot, oriëntaalse kevers, amuletten, poppen, bellen, miniatuurpenissen en zelfs een kleine schedel. De vondst kan deel uitmaken van een soort 'schatkamer van een tovenaar', zei Massimo Osanna, directeur van de opgravingslocatie Pompeii.

Sommige items gelden als geluksbrengers, andere weer om onheil te beëindigen en de directeur denkt dat ze eerder toebehoorden aan een bediende of huisslaaf dan aan de eigenaar van het huis. In de kist werd namelijk geen goud gevonden, iets wat Romeinse rijken in die tijd veelvuldig droegen. Experts geloven dat de spullen een rituele achtergrond hebben en bijvoorbeeld werden gebruikt om de vruchtbaarheid of verleiding te vergroten.

De kist werd overigens gevonden bij hetzelfde huis waar vorig jaar nog een cruciale inscriptie in houtskool werd ontdekt. Tot die tijd werd altijd gedacht dat 24 augustus voor Christus de dag was dat de Vesuvius een einde maakte aan het leven in Pompeii, maar de vulkaan bleek toch twee maanden later te zijn uitgebarsten, op 24 oktober 97 voor Christus.