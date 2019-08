Maastricht 'heel teleurgesteld, maar ook trots'

„We zijn het niet geworden, heel teleurstellend. Maar in de eerste plaats zijn we blij voor Rotterdam." Met die woorden reageerde de Maastrichtse burgemeester Annemarie Penn-te Strake op de uitverkiezing van Rotterdam als locatie voor het Eurovisiesongfestival volgend jaar.

Ook MECC-directeur Rob van de Wiel spreekt van „teleurstelling". „Je gaat een race in, die kun je winnen en verliezen. Wij hebben verloren, maar we hebben een prachtige race gelopen en we zijn toch trots op het resultaat dat we met elkaar bereikt hebben."

De eerste stad

Maastricht was in mei, meteen na de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv, de eerste stad die zich officieel kandidaat stelde als gaststad voor het komende Eurovisiesongfestival. Maastricht en Limburg hadden 18,3 miljoen euro gereserveerd voor het festival. De campagne voor de kandidatuur van Maastricht kostte 300.000 euro.

„We hadden het graag zelf gehad dus dan ben je ook blij voor de collega's aan de andere kant", zegt Penn-te Strake. „We vinden het jammer dat we het niet krijgen maar we zien ook wel dat we heel veel bereikt hebben met elkaar. We geloven in het songfestival en we geloven er ook in dat Rotterdam er een groot succes van zal maken."

Op de kaart gezet

Volgens haar is Maastricht met het bid op de kaart gezet. „De mediawaarde was sowieso al heel groot", zegt ze. „Wij hebben gezien dat wij samen met de provincie en het congresgebouw, met Maastricht Marketing, de hoteliers, een fantastisch bidbook hebben afgeleverd. Dat wij het net niet gehaald hebben doet daar niets van af, vind ik."

Ze verwierp op een persconferentie een inmiddels veel gehoord sentiment op straat in Maastricht. Veel Maastrichtenaren mopperen dat „alweer iets naar boven naar de Randstad is gegaan". Maar ze vindt dat mensen dat sentiment opzij moeten zetten. „Dat is het niet. Het zijn objectieve criteria geweest waarom Rotterdam heeft gewonnen."

'Slechte verliezer'

MECC-directeur Van de Wiel is blij dat Limburg is „gepositioneerd zoals we willen. We hebben de hoofdstad gepositioneerd zoals we willen, het MECC heeft zijn aandacht gehad. We hebben in collectiviteit gestreden, dus we zijn trots, heel trots. In korte tijd toonden we ondernemerschap en hebben we laten zien dat we het verschil kunnen maken." Hij zegt een eventuele volgende keer weer in de rij te staan om mee te dingen naar het Eurovisiesongfestival. Hij zegt „een slechte verliezer" te zijn en juist daarom de volgende keer te willen winnen.