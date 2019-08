Lingo, en ook JP, vanavond terug op de buis

Het nieuwe tv-seizoen staat op het punt van beginnen. Of nou ja, nieuwe? Meerdere ‘oude’ programma’s keren terug op tv. Zo starten maandag twee tv-klassiekers: Lingo en Man Bijt Hond. Uiteraard mét bijbehorende, herkenbare stem.

Hij was jarenlang de ‘stille’ kracht van Lingo. Jan Peter Pellemans (57), beter bekend als JP, hóórt bij het taalspelletje, vond ook John de Mol. En dus maakt niet alleen het spelprogramma zijn rentree op de buis, maar ook ‘JP’ zelf. „Dat Lingo terugkeert is fantastisch!”

Vijfentwintig jaar was Lingo vaste prik op de publieke zender. Eerst op NPO 1, later werd dat NPO 2, de verandering die het programma de das omdeed. De kijkcijfers vielen tegen en Lingo verdween van de buis.

Verdrietig

Jan Peter Pellemans was sinds 2004 betrokken bij Lingo. Toen het programma vijf jaar geleden moest stoppen, hakte dat er zowel bij JP als presentatrice Lucille Werner flink in. „Lucille en ik waren daar zo verdrietig van”, blikt Pellemans nu terug. Zijn stem is herkenbaar uit duizenden, zelfs aan de telefoon klinkt het alsof hij nu gaat zeggen dat een bepaald woord wel (of niet) in het woordenboek staat. „Iedere keer als ik met Lucille sprak, hadden we het er wel even over hoe ontzettend jammer het is dat er geen taalprogramma meer op tv is. Spelenderwijs leer je zoveel. En zoals onze koningin Máxima ooit zei: ‘Taal verbindt ons allemaal’.”

De dag voordat Talpa bekendmaakte dat Lingo terugkeert bij SBS, werd Pellemans gebeld. „Ze wilden me op de hoogte brengen en polsten ook of ik interesse had om er weer bij te zijn. Dat was fantastisch nieuws. We hebben een afspraak gemaakt en toen ik hoorde over de nieuwe spelregels heb ik meteen ‘ja’ gezegd.”

Het was direct duidelijk dat Lucille Werner niet kon terugkeren, omdat zij eind vorig jaar de overstap heeft gemaakt van SBS naar KRO-NCRV. „Lucille heeft daarover no hard feelings”, zegt Pellemans. Jan Versteegh volgt haar op. „Ze heeft een klik met Jan en wenst hem alle succes.”

Jan Versteegh volgt Lucille Werner op en wordt de nieuwe presentator van het spelprogramma Lingo. Foto: Annoeska Philips | Talpa Pers.

Nieuwe spelregels

De strekking van het programma blijft hetzelfde: kandidaten spelen vijf-, zes- en zevenletterwoorden. Ook de ballenbak blijft bestaan, alleen heeft het voor het publiek nu daadwerkelijk zin om ‘groeeen!’ te roepen, benadrukt Pellemans. Als kandidaten namelijk ieder twee groene ballen pakken, verdient iedereen in het publiek (dat vanaf nu trouwens in beeld is) 50 euro. Verder zijn de cijfers op de ballen veranderd in letters, waarmee de kandidaten een woord van elf, twaalf of dertien letters moeten raden. Per keer kun je daar 100 euro mee verdienen. „Dat is een mooi element, want daardoor zit er nog meer taal in het spel verwerkt.” Een andere nieuwe regel: kandidaten die de finale halen, mogen - als ze dat willen - de volgende dag terugkomen.

Scabreuze woorden

Inmiddels zijn de eerste dertig afleveringen opgenomen. „Je voelt meteen weer hoe krachtig het programma is”, zegt Pellemans. „Het is als vanouds. En ik kan je zeggen, kandidaten leggen ons het vuur aan de schenen. Maar dat is het allerleukst van dit baantje.”

Onlangs spelde iemand het woord ‘oenau’, noemt hij als voorbeeld. „Dat is een bestaand woord en betekent ‘tweetenige luiaard’. Als een kandidaat zo afdaalt naar de spelonken van de taal, vind ik dat geweldig.” Een woord als ‘dadels’ daarentegen, kan de neerlandicus niet meer zien. „Dat heb ik in mijn Lingo-carrière wel vijfhonderd keer gehoord. Het is misschien wel mijn minst favoriete woord.”

Maar ook als kandidaten hem uittesten, vindt hij dat niet erg. „Staat een woord in de Van Dale, dan worden ze altijd goedgekeurd. Ook scabreuze woorden, zoals dat fameuze ‘cumshot’. Daar zijn we niet pietluttig in.” Maar of het de juiste tactiek is, betwijfelt hij. „Een woord als ‘tieten’ komt vaak voorbij, maar zullen we nooit als oplossing kiezen. Persoonlijk vind ik het zonde van de beurt.”

Kijkcijfers

Over de presentatiekunsten van Jan Versteegh is Pellemans erg te spreken. „De presentatie lijkt eenvoudig, maar is bedrieglijk moeilijk. Je moet dondersgoed alle regels kennen, zoals wanneer je mag overleggen en wanneer je een bonusletter krijgt. Als Jan iets niet weet, laat hij het toe om dat te vragen en dat werkt heel goed.”

Pellemans gaat ervanuit dat Lingo een succes wordt. „Als ik af ga op wat we in de studio’s meemaken, dan is het nog steeds datzelfde sterke spelletje. We zitten wel tegenover Goede Tijden Slechte Tijden en het Achtuurjournaal, maar ik heb er alle hoop in.” Wat de kijkcijfers zullen worden, vindt hij lastig te voorspellen. „Een miljoen zit er in ieder geval niet meer in, maar dat hoeft ook niet.”

Buiten beeld?

Jan Peter Pellemans heeft de afgelopen vijf jaar niet stilgezeten. Hij was achter de schermen betrokken bij verschillende tv-programma’s. „Toen Lingo stopte, was ik zo teleurgesteld dat taal van de buis verdween, dat ik het programma Tafel van Taal op NPO 2 heb bedacht en ontwikkeld.” Van dat programma zijn zo’n tachtig afleveringen gemaakt.

En dan de hamvraag: blijft JP tijdens de afleveringen buiten beeld? Lachend: „Ja, hoe ik eruitzie, blijft een klein mysterie.” Alhoewel, veel mensen weten inmiddels welk gezicht schuilt achter de Lingo-stem. Afgelopen voorjaar dook Pellemans opeens op in het RTL 4-programma Iedereen Had Het Erover. „Ik dacht dat kan wel, Lingo keert toch niet meer terug.”

Lingo is maandagavond om 20.00 uur te zien bij SBS6.

