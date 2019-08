Lichaam terrorist weggehaald na protesten

De stoffelijke resten van een Sri Lankaanse zelfmoordterrorist moeten ergens anders worden begraven. Daar heeft een rechtbank opdracht toe gegeven nadat grote onrust was ontstaan over de oorspronkelijke begraafplaats.

Mohamed Nasar Mohamed Azad had zich in april opgeblazen in een kerk in Batticaloa. Daar vielen zeker 25 doden en 100 gewonden. Handlangers pleegden ondertussen aanslagen op andere gebedshuizen en in hotels. In totaal kwamen 258 mensen om het leven.

Woedende reacties

De stoffelijke resten van de aanslagplegers zijn niet opgehaald door vrienden of familie. Het lichaam van Azad lag tot maandag in het mortuarium van een ziekenhuis in Batticaloa. Hij is vervolgens begraven op een openbare begraafplaats, maar dat leidde tot woedende reacties onder inwoners van het gebied.

Betogers blokkeerden het verkeer en de politie moest traangas afvuren. Het lichaam moet nu weer worden weggehaald. „Wij hebben vandaag opdracht gekregen het lichaam weer op te graven en terug te brengen naar het mortuarium in het ziekenhuis", zegt een politiefunctionaris.