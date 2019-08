Lees de krant van morgen nu al online!

De krant van donderdag 22 augustus is morgenochtend weer te vinden in de bakken op onder andere de grote treinstations in Nederland. Kun je niet wachten? Dan hebben we goed nieuws: de krant staat nu al online.

Daarin onder meer een artikel over Lowlands, dat ondanks het voorspelde hondenweer zich niet liet kisten. Van optredens van Billie Eilish en Tame Impala naar denken over je eigen dood en wat je daarvóór nog wil doen.

Daarnaast een artikel over de evolutie van dj-cultuur, en dan in het bijzonder de club-dj. Waar dj's eerst koffers vol vinyl bij zich hadden, steken ze nu gewoon een usb-stick in hun broekzak. Honderden tracks: check.

Als kers op de taart een artikel over de Nederlandse zomer, waar 'alles of niets' het principe lijkt te zijn. We hebben veel regen gehad de afgelopen tijd, maar na regen komt zonneschijn! Of een hittegolf, in dit geval.

Veel leesplezier! De krant van donderdag 22 augustus lees je hier.