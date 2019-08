Lachgaswinkel Valse Lucht opent vrijdag in Venray

Het is dat het nog ietwat vroeg is voor een 1 april-grap, anders was de nieuwste winkel van Venray waarschijnlijk niet serieus genomen. In de Limburgse stad opent vrijdag namelijk de winkel Valse Lucht, de eerste lachgaswinkel van Nederland.

De opening valt samen met de start van de Venrayse kermis, om 15 uur worden ballonnen opgelaten om het heugelijke feit te vieren. Overigens is de opening vooral voor de ondernemers en gebruikers feest, burgemeester Hans Gilissen van Venray is tegen de komst van de winkel. Het is echter niet mogelijk om de komst van de ballonnengrutter in het centrum tegen de houden.

Inhaleren in bioscoopstoelen

Mathieu Hölzken is de winkelier achter Valse Lucht. In zijn winkel aan het Henseniusplein in Venray heeft Hölzken dertig bioscoopstoelen neergezet waar gebruikers onderuit kunnen zakken bij het inhaleren van een ballonnetje lachgas, legt hij uit. Zelf heeft Hölzken ook al eens een ballonnetje geprobeerd. „Dat gaf een leuk roesje", zegt de 48-jarige winkelier tegen het ANP.

Hölzken ziet het gebruik van lachgas toenemen. „De helft van de jeugd in Nederland heeft al ballonnetjes gehad", weet hij. In een gesprek met de burgemeester is wel afgesproken, dat het lachgas alleen ín de winkel mag worden gebruikt en niet op het kermisterrein.

Legale verkoop

De verkoop van lachgas valt onder de warenwet en dus mag het, aldus de woordvoerder van de gemeente. „Spijtig. We willen het niet, het is onwenselijk, en gezond kan het niet zijn", voegt hij daar nog aan toe.