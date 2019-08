Komende weken zijn er veel vallende sterren te zien

Als je een vallende ster wil zien, dan doe je er goed aan om de komende anderhalve week regelmatig een nachtje op te blijven. Er zijn dan veel vallende sterren te zien.

De komende nachten zijn er steeds meer vallende sterren te zien met als hoogtepunt de nacht van maandag 12 op dinsdag 13 augustus, vooral rond half 4, gaat het los. Die nacht vindt namelijk het hoogtepunt van de Perseïdenzwerm plaats. De Perseïdenzwerm is een wolk van stofdeeltjes van de komeet Swift-Tuttle waar de aarde doorheen beweegt.

65 per uur

WeerOnline meent dat er in de pieknacht zo'n 65 sterren per uur zullen vallen. De meteologen vrezen echter dat het zicht niet even goed zal zijn. „Helaas is het dit jaar tijdens de piek van de Perseïden volle maan, waardoor veel exemplaren slecht of niet te zien zijn. Of het helder en droog weer is tijdens de pieknacht is nog onzeker."

De Perseïdenzwerm komt vaker voor. Vorig jaar nog was die ook in Nederland te zien, vooral in het zuidoosten van het land. Tijdens de pieknacht ging het om wel 110 vallende sterren per uur.

Kijktips

WeerOnline geeft op zijn website nog een paar tips. Zo zie je waarschijnlijk het meeste als je naar het noordoosten kijkt. Verder is het bevoordelijk om te kijken op een plek die niet omgeven is door kunstlicht. Ook zal het waarschijnlijk even duren voordat je goed zicht hebt, omdat het even duurt voordat je ogen aan het donker gewenst zijn.