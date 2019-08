Kattenallergie? Nieuw vaccin is de oplossing.

Ongeloof en shock. De ouders van atleet Roelf B. (21) snappen nog steeds niet dat hun zoon in Hongarije is opgepakt voor drugshandel. In een interview met De Volkskrant omschrijven ze hun zoon als een zeer gedisciplineerd sporter.

Het was volgens hen de eerste keer dat hij muziekfestival Sziget in Boedapest bezocht, in tegenstelling tot verhalen die rondgingen over dat hij er vorig jaar ook al drugs zou hebben verkocht.

Zo'n festival was eigenlijk niet echt iets voor hem, zeggen zijn ouders. „Roelf ging nooit uit", vertelt zijn vader in het interview. „Hij ging altijd om 23.00 uur naar huis, de anderen gingen dan nog door. Maar hij wilde per se 9,5 uur per nacht slapen, ook in het weekend."