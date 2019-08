Jannie (bijna 65) peinst niet over pensioen

In Heel Holland Bakt kan ze geen genoeg krijgen van alle lekkere taartjes en voorlopig hoeft dat ook niet, want Jannie gaat (en proeft) nog wel even door.

Niet met pensioen

Janny van der Heijden blaast in september 65 kaarsjes uit, maar is nog niet van plan achter de geraniums te gaan zitten. „Met pensioen ga ik vast wel ooit, maar voorlopig niet", zegt het Heel Holland Bakt-jurylid in De Telegraaf.

Sterker nog, Janny is vanaf maandagavond te zien in het nieuwe programma Denkend aan Holland. Voor dit programma stapte ze aan boord bij André van Duin, met wie ze door ons land is gaan varen. „Nederland is vanaf het water echt totaal anders. Dat heeft mij verrast. We varen door het hele land, waardoor het heel divers is. We hebben prachtige plekjes gezien. We doen een terrasje, maken een uitstapje en kijken wat er aan moois en interessants is." Denkend aan Holland is slechts vier weken op de buis. „Dat is het maximaal haalbare omdat we allebei zó druk zijn dat er even niet meer mogelijk is."

Geen nieuwe lekkerbek

Vanwege de volle agenda van André sneuvelt ook De nieuwe lekkerbek, de zoektocht naar dé nieuwe snack. „Het gaat niet door omdat André bezig is met de opnames van een nieuw seizoen van de dramaserie Het geheime dagboek van Hendrik Groen."

Ook in Smaakt naar meer treffen Janny en André elkaar niet meer. Het programma, waarin werd nagebabbeld over Heel Holland Bakt, werd bestempeld als te veel amusement en moest verdwijnen. Bakliefhebbers hoeven zich geen zorgen te maken: kijkcijferhit Heel Holland Bakt keert volgens Janny eind dit jaar weer terug voor een zesde seizoen.