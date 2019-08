'Hudson's eind 2019 uit land: 1400 man op straat'

Warenhuisketen Hudson's Bay vertrekt eind 2019 uit Nederland. Dat wordt duidelijk in documenten die in het bezit zijn van het Financieele Dagblad.

Alle medewerkers, zo'n 1424 in totaal verdeeld over de vijftien warenhuizen en het hoofdkantoor, staan straks op straat. Een woordvoerder van Hudson's Bay was zaterdagochtend niet bereikbaar voor commentaar.

'Onhoudbare situatie'

„Vanwege de langdurig financieel onhoudbare situatie hebben de aandeelhouders in HBC (Hudson's Bay Company) besloten de verdere financiering in HBC te staken en de winkels in Nederland te sluiten per eind 2019", valt volgens het FD te lezen in een brief namens HBC, de eigenaar van de Nederlandse winkels. "Dit betekent dat HBC een collectief ontslag zal gaan voorbereiden in verband met het beëindigen van de arbeidsovereenkomsten van alle medewerkers van HBC."

Regeling voor werknemers?

Volgens de documenten die het FD in handen heeft, is een sociaal plan in de maak. Er wordt gewerkt aan een zogenaamde afvloeiingsregeling voor tijdelijke en vaste werknemers. De ontslagdatum is 31 december 2019. In een van de documenten wordt benadrukt dat alle informatie onder strikte geheimhouding is aangezien 'het voorgenomen collectief ontslag nog niet bekend is gemaakt bij onze medewerkers en/of derden'.

Het gaat al lange tijd niet goed met Hudson's Bay in Nederland. Bij het bedrijf werd in juni een financieel adviseur ingehuurd om de opties voor de vijftien winkels in Nederland te bekijken omdat er niet naar verwachting wordt gepresteerd. Daarbij gaf Hudson's Bay aan mogelijk winkels te gaan sluiten.

De warenhuisketen opende in 2017 de eerste winkels in Nederland. De keten trok onder meer in verschillende locaties waar voorheen winkels van het failliete V&D zaten.