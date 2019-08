Hotels Rotterdam cashen flink door Songfestival

Het heugelijke nieuws dat het Eurosongfestival komend jaar in Rotterdam plaatsvindt, was goed nieuws voor hotels in de stad. Zaterdag blijkt dan ook dat veel hotels al helemaal zijn volgeboekt in de periode van 12 tot en met 16 mei.

Honderden euro's

Bookingsites als Expedia.nl en Booking.com melden zaterdag in die periode in Rotterdam geen kamers meer te hebben. Voor tweepersoonskamers die in Rotterdam en verre omtrek nog wel beschikbaar zijn, moeten vaak vele honderden euro's worden neergeteld.

Wie een kamer beschikbaar heeft in de stad en zelf niet veel opheeft met het festival (of ook wat geld wil verdienen), doet verstandige zaken door te verhuren. Op Twitter wordt er al gefantaseerd over hoge opbrengsten.

Vrijdag werd bekend dat Rotterdam het Eurovisiesongfestival 2020 mag organiseren. Op 12 en 14 mei zijn de halve finales. Op 16 mei is de finale.