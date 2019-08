Honderden betogers opgepakt in Moskou

Net als een week eerder heeft de Russische politie honderden betogers opgepakt. De betogers demonstreerden omdat de autoriteiten kandidaten van de oppositie geen kans geeft mee te doen aan de komende verkiezingen in en rond Moskou. Voor de betoging van zaterdag was geen toestemming verleend en de politie begon snel demonstranten in bussen af te voeren.

Voorafgaand is een vooraanstaand activiste uit de oppositie in Moskou, de advocate Ljoebov Sobol, opgepakt. Ze werd uit een taxi gehaald toen ze naar de demonstratie wilde gaan. Sobol, een bestrijdster van corruptie en bondgenoot van de vastzittende oppositieleider Aleksej Navalni, is een van de politici in Moskou die aan gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen, maar dat niet mag.

1400 arrestaties

Volgens getuigen was de opkomst bij de demonstratie relatief laag. De politie had aangekondigd hard op te treden tegen mensen die toch zouden komen demonstreren. Een week eerder werden 1400 mensen gearresteerd.

Aanhouding kan leiden tot een zeer lange tijd in voorarrest en/of lange gevangenisstraffen wegens „het veroorzaken van massale onrust" of wegens geweld tegen agenten. Afgelopen zaterdag werden bij de protesten ook veel activisten opgepakt, vijf zijn volgens de Moscow Times beschuldigd van „het organiseren van massale rellen". Daar kan 15 jaar cel op staan. Zij zitten in ieder geval tot de volgende zitting op 27 september vast. Oppositieleider Navalni zit sinds eind juli een straf van 30 dagen uit wegens het aanzetten tot protesten.

Nederlandse journalist

De Nederlandse journalist Joost Bosman werd ook opgepakt tijdens de demonstratie in Moskou. Hij is inmiddels weer vrij, meldt Sjors Fröhlich, hoofdredacteur van BNR, op Twitter. Volgens hem is er „zelfs excuses aangeboden".

Tijdens een charge van de mobiele eenheid werd Bosman gearresteerd. „Ik riep nog dat ik journalist ben en dat ik mijn accreditatie in mijn zak had. Ik heb deze toen laten zien, maar moest toch het busje in", zei Bosman eerder tegen het AD.

Tegen de Russische krant Novaya Gazeta vertelde Bosman dat hij met ongeveer dertig mensen vastzat in een gebouw van het ministerie van Binnenlandse Zaken.