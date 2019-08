Honden doodgeschoten die vrouw verwondden

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag drie agressieve honden doodgeschoten in Rotterdam. Ze belemmerden agenten om bij een gewonde vrouw te komen. De vrouw was vermoedelijk door de dieren gebeten.

Gillen

Het voorval vond plaats in een woning aan de Hilledijk. De politie was daar naartoe gegaan na een melding over een vrouw die hard aan het gillen was. In de woning werd de gewonde vrouw gevonden. „Haar verwondingen leken op bijtwonden van honden en er lag veel bloed", aldus een woordvoerder van de politie.

Volgens de woordvoerder zagen de hondengeleiders van de politie zich genoodzaakt om de dieren neer te schieten. Twee waren op slag dood, de derde kreeg een spuitje van de dierenarts.

De gewonde vrouw is de 44-jarige bewoonster van het huis. Ze paste op dat moment op de honden van haar medebewoner, schrijft RTV Rijnmond. De vrouw is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.