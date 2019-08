Hoera, het is vandaag Wereld Verkeerslichtendag! 

Vandaag is rood... oranje én groen: de universele tricolor in het verkeer blaast vandaag 105 kaarsjes uit en ter ere daarvan heeft Metro wat weetjes verzameld. Wist je bijvoorbeeld al dat de boete van door rood rijden met een skateboard 25 euro lager is dan wanneer je dat op de fiets doet?

De eerste

Precies 105 jaar geleden was het allereerste elektrische verkeerslicht een feit. Terwijl Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog stond, installeerde de American Traffic Signal Company op 5 augustus 1914 een verkeerslicht in Cleveland, Ohio. Eerder al, in 1868, werd het eerste verkeerslicht op gas in Londen geplaatst, om de leden van het Parlement te helpen met veilig oversteken. Het werd geen succes. Het licht moest namelijk met de hand worden bediend door een agent en wanneer deze bijna sterft door een gasexplosie, verdwijnt het verkeerslicht tot 1928 uit het straatbeeld. In dat jaar wordt het eerste verkeerslicht neergezet in Den Haag op de Laan van Meerdervoort, overigens een van de langste straten van Europa.

Stop met stop

Hoewel veel mensen nog altijd ‘stoplicht’ zeggen, heet het formeel een ‘driekleurig verkeerslicht’. Verkeersregeltechnicus Eric Greweldinger houdt niet zo van het woord stoplicht, vertelt hij in een radio-interview in Het Oog Van Morgen (NOS). „We zien het juist als onze taak om mensen zo min mogelijk te laten stoppen. Want aan stilstaan hebben ze een hekel."

Amsterdam verkeerslichtstad

Amsterdam verkeerslichtstad

Waar Parijs de Lichtstad wordt genoemd, zou je Amsterdam wel de verkeerslichtstad kunnen noemen. Op deze website vind je een overzicht van alle lichten door de decennia heen. Het eerste licht dateert uit 1932 en staat nog altijd, zij het in een nieuw jasje, op de kruising Leidseplein/Marnixstraat. Een van de jongste verkeerslichten staat op IJburg.

Boete

Rijd je met je auto door rood, dan loop -of rijd- je het risico op een boete van 230 euro. Doe je dit lopend, kan het je 65 euro kosten, hetzelfde bedrag als de boete voor skaten door rood licht. Je begaat overigens ook een strafbaar feit wanneer je met de auto stil blijft staan voor groen, al is de boete dan lager: 140 euro.

Regenboog

Utrecht kan met recht een creatieve verkeerslichtenstad worden genoemd. In 2007 was er al het Nijntje-licht, dat een jaar later wel even moest verhuizen van Neude naar het drukste kruispunt van de stad (Vredenburg/St. Jacobsstraat) en in 2016 zijn daar ook de eerste ‘regenboogverkeerslichten’ voor voetgangers geplaatst. Niet met alle kleuren van de regenboog (gewoon rood, oranje en groen), maar wel met twee mannetjes, twee vrouwtjes en met een mannetje en vrouwtje in plaats van het welbekende solitaire kereltje. Evert van der Veen, woordvoerder van COC Midden-Nederland, liet toen al weten enthousiast te zijn over de 'regenboogstoplichten'. Volgens hem gaat het erom dat mensen op verschillende plekken in de stad worden herinnerd aan seksuele diversiteit. „Veel momenten van zichtbaarheid zorgen voor positieve gedachtes.”

Bijzonder

Michael Kulkens is de vader van Tommy-Boy, aan wie dit bijzondere verkeerslicht is opgedragen.

Ook andere steden verzinnen en maken zo hun eigen lichten. Zo helpt in Tilburg het zogenaamde Kruikenzeikertje dat herinnert aan de geschiedenis van Tilburg als textielstad, de voetgangers oversteken. In onder meer Helmond, Rotterdam en Hilversum hebben tijdelijk 'Pay Attention-lichten' met een verhaal gestaan. Het bijzondere reizende verkeerslicht stond er deels als waarschuwing, maar vooral ter herinnering aan Tommy-Boy Kulkens, de dertienjarige jongen die werd aangereden op de fiets, terwijl hij bezig was op zijn telefoon met een playlist voor zijn jarige zus. Wanneer je op een knopje op het verkeerslicht drukte, kwam er muziek uit, van diezelfde playlist.