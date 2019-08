Groeiende kloof in prijzen woningmarkt

De gekte op de woningmarkt is nog niet voorbij. Starters die hun eerste huis willen kopen krijgen het nog steeds moeilijker.

Kloof

De kloof op de huizenmarkt tussen de goedkoopste en duurste provincie is flink toegenomen. In de jaren voor de crisis was een woning in de goedkoopste regio zo’n 100.000 euro goedkoper dan in de duurste provincie. Nu is dat verschil ruim 174.000 euro. Dat komt naar voren uit een rapport over de woningmarkt van de Rabobank.

Kansen voor starters

De groeiende kloof leidt ertoe dat de kansen van starters op de woningmarkt in de duurste provincie, Noord-Holland, meer zijn geslonken dan in Groningen, waar huizen het goedkoopst zijn. De inkomens zijn namelijk minder snel gestegen dan de woningprijzen.

Stabiliseren

De stijging van de huizenprijzen is in het tweede kwartaal van dit jaar opnieuw iets afgezwakt, en zal dit jaar naar verwachting uitkomen op 6 procent en in 2020 op 4 procent. Het aantal transacties zal dit jaar en komend jaar naar verwachting stabiliseren rond de 205.000 verkopen.