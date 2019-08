'Gere mag de migranten meenemen in zijn privéjet'

Door een schietpartij bij een moskee in Noorwegen is zeker één persoon gewond geraakt. Het is nog niet duidelijk of hij een schotwond heeft opgelopen of op een andere manier gewond is geraakt. De politie meldt dat een verdachte is gearresteerd. De dader had volgens het hoofd van het gebedshuis meerdere vuurwapens bij zich.

De schietpartij vond plaats in een islamitisch centrum in Bærum, vlakbij de hoofdstad Oslo. Het is nog onduidelijk wat precies is voorgevallen. Omroep NRK bericht dat de verdachte in de moskee is overmeesterd voordat agenten arriveerden. De politie heeft dat nog niet bevestigd.

'Witte man met helm en uniform'