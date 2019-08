Geen specifiek gen dat zorgt voor homoseksualiteit

Het is niet één specifiek gen dat ervoor zorgt dat iemand homoseksueel is, blijkt uit een groot onderzoek. Bijna een half miljoen mensen namen deel aan het onderzoek, waarover het gerenommeerde wetenschappelijk tijdschrift Science donderdag publiceerde.

Het tijdschrift benoemt dat er geen 'homo-gen' is. Genetisch gezien is het veel ingewikkelder dan één aanwijsbare oorzaak. Ook speelt de (sociale) omgeving een belangrijke rol. Genen beïnvloeden homoseksualiteit waarschijnlijk voor een derde.

Genetisch beïnvloed

Uit eerdere studies onder tweelingen en familieleden was al bekend dat de seksuele voorkeur genetisch wordt beïnvloed, maar wetenschappers konden niet vaststellen welke genen dat precies waren. Aan eerdere onderzoeken deden honderden of duizenden mensen mee, maar dit keer pakten de wetenschappers groot uit, met name in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Op vijf chromosomen werden markers gevonden die met homoseksualiteit te maken hebben, maar waarschijnlijk zijn er nog duizenden andere. Een van de markers zat in een deel van het DNA dat met het reukvermogen te maken heeft, terwijl een andere een relatie heeft met kaalheid bij mannen.

'Het is normaal'

Onderzoeker Benjamin Neale, geneticus aan het Broad Institute van M.I.T. - één van de meest prestigieuze universiteiten in Amerika - zegt over het onderzoek: „Ik hoop dat wetenschap kan worden gebruikt om mensen te onderwijzen. Ze te leren hoe natuurlijk en normaal homoseksualiteit is."

Neale, één van de hoofdonderzoekers, gaat verder: „Het staat geschreven in onze genen en is onderdeel van onze omgeving. Het is onderdeel van onze soort en deel van wie we zijn."

Niet iedereen blij

Overigens is niet iedereen even blij met het onderzoek. Eén van de zorgen is dat antihomo-activisten genen willen aanpassen bij embryoselectie. Dat is op dit moment technisch gezien wel onmogelijk. Ook heerst de angst dat activisten hiermee willen zeggen dat homoseksualiteit een keuze is en dat extreme behandelingen hiermee gerechtvaardigd zullen worden.

„Ik ben het zeer oneens met de publicatie van dit onderzoek", zegt Steven Reilly tegen Science. Hij is geneticus en postdoctoraal onderzoeker aan dezelfde universiteit als Neale en zit in het bestuur van de LHBTQAI+-groep Out@Broad. „Het lijkt een onderzoek dat makkelijk verkeerd geïnterpreteerd kan worden. In een wereld zonder discriminatie is menselijk gedrag begrijpen een nobel doel, maar in die wereld leven we niet."