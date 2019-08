FNV maakt zich zorgen om slechte kansen jongeren

Fietsend zo vaak mogelijk de Alpe d'Huzes op, met het bedrijf zoveel mogelijk sporten voor het goede doel of gewoon even van New York naar Rotterdam roeien. Sportieve weldoeners lijken hun hand er niet meer voor om te draaien. Om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald-huis in Rotterdam, roeien vier fanatiekelingen 6.000 kilometer om geld in te zamelen voor de bouw van het nieuwe huis.

Slagen maken

In 2020 bestaat Stichting Kinderfonds - de stichting achter de huizen - 35 jaar. Vanwege dit heugelijke feit, is de stichting gaan kijken wat ze rondom deze mijlpaal zouden kunnen doen. Het moest in elk geval iets met water te maken hebben, het huis is namelijk in de vorm van een schip. Fanatiek roeier en oud-marinier Jan van de Werken werd opgebeld en daar lag bijna ineens een plan.