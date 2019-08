Feest in naaktkattencafé op Kattendag!

Dominique Mulder en Borrel, Nootje, Tuc, Pretzel en Cashew, a.k.a. ‘haar naakte jongens’ vieren feest op deze Internationale Kattendag. „Ik heb ze een mooi jasje aangedaan en ze een extra grote krabpaal cadeau gegeven.”

Sphynxkatten

Als een warme perzik voelen ze, de Sphynxkatten van Dominique Mulder. Op deze Internationale Kattendag heeft ze hen getooid in een feestelijk jasje en heeft ze een taart extra gebakken. „Het is een belangrijke dag.” Overigens geen taart voor haar jongens, hoor, zo verzekert ze, want naaktkatten hebben niet zo’n sterke maag... „Dan zitten ze daarna de hele dag op de kattenbak. Dat is voor niemand leuk.”

Ruiken, ruiken, niet eten...

Want vele (vaste) klanten komen tenslotte speciaal voor de naakte vijf naar haar KatDeau in Hengelo, waar je zowel thee en taart als cadeaus voor je poezelige viervoeter, jezelf of andere liefhebbers vindt en je onbeperkt met ze mag spelen slash ze mag aaien. Mits ze er zin in hebben - het blijven katten -. „De meeste klanten hebben een lieveling en ik hoor elke dag minstens een keer dat ze eentje mee naar huis willen nemen.” Nog nooit gebeurd, „al vallen ze wel regelmatig in iemands tas in slaap.”

Sjaaltje

Ook op deze Kattendag weten bezoekers het Sphynxcafé te vinden en Dominique neemt de bestellingen op. Maar eigenlijk weten de meesten niet eens dat het vandaag K-dag is, glimlacht Dominique voor wie het elke dag kattendag is. Ze verruilt de jasjes intussen voor sjaaltjes, „nog steeds feestelijk, maar minder warm met die felle zon door de ramen.” No hair don't care, luidt haar motto op Instagram, maar wel met de nodige care: zo pakt ze de blote beestjes 's winters goed in tegen de kou. Wat het geheim is van hun warme perzikhuidje? In elk geval geen bodylotion of een andere crème, verklapt ze, „dat likken ze zelf meteen weer op!"

Stralende kattenvrouw

De naaktkattenvrouw straalt van alle kanten. Ze lacht veel, maakt met iedereen een praatje en deelt snoepjes uit aan haar boys. Vorig jaar oktober ging het even goed mis. Vanwege een steeds erger wordende vernauwing in haar luchtpijp - ze had op een gegeven moment nog maar drie procent ademruimte - moest Dominique tracheotomie ondergaan. Een spannende tijd, en ook wel eenzaam, zo zonder haar katten om haar heen. Toch voelde ze zich niet alleen, „toen ik in Leiden in het ziekenhuis lag, heb ik wel 50 kaartjes gekregen van klanten, echt zo ongelooflijk lief.”

Een litteken in haar hals rijker en meer lucht dan ooit, voelt ze zich vol energie. Het leven lacht haar weer toe, en ze lacht terug. „Ik ben zo gelukkig met mijn jongens.” Die intussen een merk geworden zijn, inclusief eigen theelijn en kleurboek, „het zijn bestsellers, mensen zijn er lyrisch over.”

Het helpt allemaal zeker mee aan een beter imago van de naaktkat, beaamt ze, maar de poezen-zonder-haar ontlokken bij sommigen nog altijd een ‘ieuwww-reactie’, denkend dat de beestjes voelen als een lillerige vrieskip en hen maar ‘eng’ vinden. Echt zo jammer, schudt ze het hoofd, „ze voelen juist heel zacht en warm en het zijn schatten van katten die gek zijn op iedereen.” Én de camera.