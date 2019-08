Fatale selfie: vrouw (27) valt van klif

De jonge zeekoe, Mariam, die in Thailand een internethit werd, is overleden. De doejong, die 24 uur lang live op internet te volgen was, is gestorven door een bloeding vanwege plastic in haar maag. Mariam leefde in het water langs de zuidwestkust van Thailand.

Continu gefilmd

Het zoogdier veroverde eerder dit jaar de harten van velen toen op beelden te zien was hoe ze in het water met reddingswerkers speelde. Het dier werd daarna continu gefilmd door acht camera's en de beelden werden door veel Thai bekeken. De verzorgers van Mariam stelden speciale voedertijden in, zodat mensen online konden inschakelen.