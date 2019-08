'Facebookmishandelaar' voor rechter

Wielrenner Bjorg Lambrecht is overleden aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. De renner van Lotto Soudal was 22 jaar.

Lambrecht smakte halverwege de rit van 150 kilometer van Chorzów naar Zabrze hard onderuit. Volgens verschillende Poolse media raakte hij van de weg en landde hij met zijn hoofd op betonnen buizen, die naast de weg lagen opgeslagen. De Belg moest eerst gereanimeerd worden voordat hij met een helikopter naar een ziekenhuis kon worden gebracht.

Lambrecht was een groot Belgisch talent. Vorig jaar won hij nog zilver op het WK voor beloften en boekte hij in Noorwegen in een kleinere ronde al zijn eerste profzege in een sprintje bergop, zijn specialiteit. Dit seizoen trok hij die goede lijn door. Hij eindigde als zesde in de Amstel Gold Race en werd vierde in de Waalse Pijl. In de Brabantse Pijl kwam hij als vijfde over de finish. Lambrecht won ook het jongerenklassement van het laatste Critérium du Dauphiné.