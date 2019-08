Extra bomen, banken en opblaasbeesten op Mysteryland

Metro’s Iris ging weer vol gas met festivaldirecteur Carina over het terrein van Mysteryland, dat voor velen het closing festival van de zomer betekent. Extra bomen en 1000 opblaasbeesten zijn besteld. „Álles voor onze party animals.”

Rondje opbouw

We hebben een echte ramgator dit jaar, ik kan nu serieus hard. Kom!” Carina Kornfeind is festivaldirecteur van ID&T’s grootste event en voor het derde jaar op rij doen we een rondje opbouw. Nummer 21 prijkt op de voorkant van de stoere groene terreinwagen die eigenlijk maar 10 km/u mag, zo staat op het A4’tje ’gatorregels’ dat op de voorklep is geplakt. Carina trapt het gas in met haar Dr. Marten, kijkt geroutineerd over haar schouder en geeft een ruk aan het stuur. In haar vrije hand een bekertje hete koffie, waarvan wonderbaarlijk geen druppel verloren gaat tijdens haar achterwaartse rijmanoeuvres. „Deze gator rijdt op benzine en kan wel 80 kilometer per uur.” Haar ogen twinkelen. „Maar waar zit toch die handrem?”

Mainstage-record

Gevaarlijk klusje op Mainstage, die dit jaar de hoogste en grootste ooit is

Bij Mainstage, waar ’s werelds grootste EDM-dj’s acte de présence geven, zijn ze net bezig met ’een heel gevaarlijk klusje’. Het enorme, zware voorframe moet zo’n 37 meter de lucht in om daar te worden vastgemaakt. De adem wordt ingehouden, het kleinste zuchtje wind kan al desastreuze gevolgen hebben. Toch weten de bouwers bijna 100 procent zeker dat ze safe zitten, vanaf de eerste minuut opbouw is er contact ’met de allerbeste meteorologen’, „die kunnen ons heel nauwkeurig het weer voorspellen.”

Ze hebben een Mainstage-record dit jaar, het grootste ooit. „Je wilt er toch elk jaar een schepje bovenop doen”, beaamt de in Oostenrijk geboren festivaldirecteur. Nog een extra meter stage, nog meer CO2-kanonnen, een kilo vuurwerk erbij... „Mensen verwachten dat ook wel van ons, het mag in elk geval nooit minder worden.” Ook artiesten hebben zo hun eigen eisenpakket. „Martin Garrix sluit af op zondag en hij wil lasers, dus krijgt hij lasers. Prijzig, maar serieus mooi.”

Eureka

Denise en Piet van gemeente Haarlemmermeer, met wie er elk jaar weer een goede verstandhouding is, checken of alles veilig is.

Een trilling trekt door de gator. Momentje, hoor, excuseert ze zich en stopt even („maar waar zit toch die handrem?”). Haar telefoon gaat deze dagen zo’n honderd keer per dag. ’De gastenlijst is écht vol zaterdag’ wordt gevolgd door ’wil je een backstagetentje bij de Technostage opzetten?’ en ’de bomen mogen naar het stuk vlak voor Mainstage’. Dat laatste bedacht ze de nacht ervoor, toen ze wakker schrok uit een VIP-deck-nachtmerrie, „ik realiseerde me ineens dat er een heel kaal stuk tussen Main en VIP was.” Het Eureka-moment in het nabijgelegen Marriott, waar de hele crew deze nachten logeert, voltrok zich tien minuten later. „We bestellen gewoon acht bomen, dat breekt het wel.”

Eureka! Gewoon wat boompjes erbij.

Bamboeën

Zo’n 800 man is deze dagen van ’s ochtends vroeg tot laat aan het werk en het terrein dat 30 hectare telt, is een dorpje op zich. De één fietst voorbij, een ander claxonneert vanuit z’n kraanwagen, waarna Carina terug toetert („Hé Dave, alles goed?”), weer een ander vervoert zich op een scooter. „Het lijkt misschien een zooitje, maar we zijn net een mierenhoop, iedereen heeft z’n eigen taak.” Waardoor ook nieuwe werkwoorden ontstaan: zo houdt site-manager Kris zich onder meer bezig met het bamboeën van de hekken, „dan zien ze er wat gezelliger uit.”

Site-manager Kris is nogal goed met bamboe en hekken

Carina kijkt naar een stage en knijpt haar ogen even samen. „Dat steekt net kak uit”, concludeert ze -„ik ben zo’n mierenneuker”- en wijst naar een houten balk die boven het hek uit komt, „gooi er maar een legernet over heen, dat camoufleert het wel.”

Elbert

Er wordt getoeterd. „Betrapt boef! Ik zag jou over het gras rijden, en dat mag niet, hè?” Een mannenstem met onvervalst Amsterdams accent buldert over het geronk van z’n gator heen naar haar. Een grijns op z’n gezicht, twee oplettende ogen. „Dat is Elbert”, fluistert Carina, „soort van terreinpolitie, hij houdt alles goed in de gaten, echt een classic.”

'Elbert is echt een classic'

We scheuren verder. Van de altijd imposante Q-dance stage (hardstyle) tot de nieuwe drum-’n-bass stage en The Dome (house/techhouse), ook deze 26ste editie, of 22 plus vier „ik houd van dubbele getallen” is weer veelbelovend. En gelukkig met heel goed weer voorspeld. Een verademing na de extreme hagel die vorig jaar op zaterdagavond met bakken uit de hemel viel.

Banken zijn belangrijk

Banken zijn belangrijk

„De stoffen zijn voor bij de backstages, de leren kunnen het publiek in”, instrueert ze een groep vrijwilligers slash creatieve studenten over de banken. Snuffelmug Kringloop heeft net nog een nieuwe lading tweedehandsbanken afgeleverd en bij de lading uit de ID&T-opslag gestald. In hun opslag (’de bunker’) wordt een allerhande aan festivalmeubilair en feestattributen door de jaren heen bewaard. Het is elk jaar ongeveer 50/50 van nieuwe en al eerder gebruikte spullen en een doorgezomerde feestganger zal bijvoorbeeld de houten kermispaarden van Sensation 2003 herkennen. Nu sieren ze de camping, zij het met een gebroken been en wat krassen hier en daar. „Die arme paardjes...”

'Hallo Party Animals...'

'Hallo vriendjes...'

Op de camping komt net een lading festivalcaravans aan, die eruit zien alsof Bassie en Adriaan er elk moment uit kunnen komen rollen en collega Marjorie en team camping zijn druk in de weer om de camping zo mooi en leuk mogelijk te maken. Er is dit jaar zelfs een wellness, „en we hebben net nog even 1000 inflatables besteld.” Strandballen, flamingo’s en zebra’s, licht ze toe, „Speciaal voor onze party animals. We moeten nog wel wat doen met dat mooie weer, hoor”, zegt ze tegen Carina. „Waterpistolen ofzo, of heel veel waterballonnen...”

Alle remmen los

Een rondje opbouw en je krijgt meteen zin om je persoonlijke record van 44.967 stappen (inclusief danspassen) komend weekend te verbreken. Zelf heeft festivaldirecteur Carina ook volop zin, maar het allerbelangrijkste is toch wel dat ‘hun Party Animals’ weer de tijd van hun zomer hebben. „Ik hoop dat het echt zo’n sfeer wordt waarin iedereen nog één keer helemaal los gaat. We zijn toch voor velen het closing festival van de zomer, dus ik denk dat iedereen echt alles gaat geven.” Gas erop en alle remmen los dus. Ze wil weer wegrijden, „maar waar zit toch die handrem?”

Beer

De beer is er dit jaar weer

Op vrijdag barst het feest al los voor de 15.000 campinggasten, op zaterdag en zondag gaat het dak eraf voor iedereen. En iedereen, dat zijn 55.000 party animals op de zaterdag (uitverkocht) en op de zondag (er zijn nog tickets). Van hardstyle tot trance en hip hop, van Ran-D tot Sven Väth en Broederliefde, de line-up is op beide dagen voor alle muziekliefhebbers eentje om over naar huis te appen, mocht je daar zin in hebben. Ook de grote festivalbeer is dit jaar weer van de partij. Vorig jaar moest-ie binnen blijven vanwege het slechte weer, dit jaar vind je hem weer op een centrale plek. Maar wel met dranghekken eromheen, de beer is niet geïmpregneerd.