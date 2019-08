Expeditie: 'Alsof je leven thuis niet meer bestaat’

Expeditie Robinson staat op het punt van beginnen. Metro sprak een aantal kandidaten, waaronder drie YouTubers. Hoe konden zij een maand wegblijven?

Het is het twintigste seizoen van Expeditie Robinson en dat betekent dat de makers deze editie flink hebben uitgepakt. „Er zijn proeven waarvan je van tevoren denkt: gaan wij dit écht doen?”, zegt model en presentatrice Kim Kötter (37). Ze is een van de twintig kandidaten. „Ook zoiets: twíntig kandidaten. Dat zijn er echt veel voor maar twee kampen.”

Kötter staat in een zaal van het Wereldmuseum in Rotterdam, waar zojuist alle kandidaten samen de eerste aflevering hebben bekeken (zondag te zien op RTL 4). Het overlevingsprogramma speelt zich zoals altijd af op de eilanden van de Filipijnen. Dit jaar is er geen kamp van de onbekenden (zij strijden begin volgend jaar in een eigen seizoen op Videoland). Metro keek mee met eerste aflevering en kan alvast zeggen: dit wordt weer een mooi seizoen.

Een stel wacko’s

Opvallend is dat er dit jaar veel radiopersoonlijkheden meedoen: Eva Koreman en Frank van der Lende (beiden 3FM), Eva Cleven (FunX) en Fien Vermeulen (Q-Music). Het survivalprogramma was voor Fien Vermeulen (28) „het mooiste, meest waanzinnige, bizarste, meer surreële, verdrietigste, heftigste en grappigste” dat ze ooit heeft meegemaakt. „Je gaat zo terug naar de basis van wie je bent, omdat niemand je kent en dus niemand iets van je verwacht”, legt ze enthousiast uit. „Het enige wat van je wordt verwacht is dat je meebouwt aan een soort mini-samenleving van een stel wacko’s dat zich op een eiland laat zetten en elkaar gaat wegstemmen.”

Vermeulen, gekleed in een lichtpaarse trui die goed kleurt bij haar zongebruinde gezicht, had van tevoren „de ‘Shelly Sterk’-tactiek” voor ogen. „Ik dacht: ik houd mezelf een beetje in de luwte en kijk de kat uit de boom. Dan ga ik de groepsfase gewoon overleven en daarna zelf knallen.” Ze lacht even. „Dat had ik dus van tevoren bedacht…”

Fien Vermeulen had van tevoren de 'Shelly Sterk'-tactiek bedacht. Foto: Martijn van Gelder.

Online versus offlinewereld

Even verderop in de zaal vol palmbomen staan YouTubers Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma) en Rijk Hofman (de broer van Tim). Ze kenden elkaar al voor Expeditie, maar deden op Schiphol alsof ze elkaar ‘maar een beetje’ kenden. Hofman (22): „Anders zouden mensen ons als een bedreiging gaan zien.”

De proeven vielen hen beiden mee. Boerma (23): „Die waren geweldig. Maar alles er tussenin was zo zwaar. Het feit dat je een spel aan het spelen bent en mensen weg moet stemmen, vond ik heftiger dan gedacht.” Hofman vult aan: „Als je thuis op de bank zit, ga je na de eilandraad slapen. Maar bij ons was de dag dan nog niet afgelopen. Je gaat terug, eten verzamelen, vuur maken en ondertussen wordt het donker. Dat was heel zwaar.”

Kalvijn (echte naam Kelvin Boerma). Foto: Martijn van Gelder.

Naast Boerma en Hofman doet ook Dionne Slagter (‘OnneDi’ op YouTube) mee. Alle drie zijn altijd online; een behoorlijk contrast met de offlinewereld op het onbewoonde eiland. „Toen ik mijn telefoon inleverde op het vliegveld, dacht ik: los, klaar, nu niet meer mee bezig zijn”, zegt Slagter (29). „En dat lukte. Je bent daar in zo’n andere wereld, het is alsof je leven thuis niet meer bestaat.”

Alles uit handen geven

Slagter hoorde anderhalve maand van tevoren dat ze definitief mee mocht. „Ik had geen tijd meer om te sporten, omdat er gigantisch veel werk ging zitten in de voorbereiding van Instagram en YouTube.” Doe je mee aan Expeditie Robinson, dan is het de bedoeling dat je dat het thuisfront niet laat blijken dat je mee doet. En dus bereidde Slagter alles tot in de puntjes voor. „Je gaat ervan uit dat je een maand op het eiland zit, dus ik maakte voor iedere dag Instagramstories en posts, en tijdloze vlogs. In een handleiding had ik alles uitgelegd aan mijn manager. Ik vond het eerst best lastig om alles uit handen te geven, maar op het eiland heb ik er geen een keer bij stil gestaan.”

Dionne Slagter is een van de twintig kandidaten van Expeditie Robinson. Foto: Martijn van Gelder.

Ook Boerma had alles – van video’s tot Instagramstories – voorbereid. „Het klopte alleen niet altijd”, lachte hij. „Soms regende het de hele dag, terwijl ik een foto had gepland waarop de zon scheen. Mijn vriendin heeft daarom nog wat foto’s van onze katten gemaakt.” Hofman dacht er makkelijker over. „Ik heb wel video’s vooruit gemaakt, maar was op Instagram gewoon wat minder online. Ik heb mijn manager foto’s uit 2013 gegeven.”

Het contrast tussen tv en YouTube was voor de drie even wennen. „Op YouTube kun je zelf bepalen wat je laat zien, nu heb je dat niet in handen”, zegt Boerma. Slagter: „Je komt met je brakke hoofd op tv, in een sportoutfit, bent smerig en edit het niet zelf. Dat is wennen.” Maar ze had het, net als iedereen in de zaal, nooit willen missen. „Dat ik dit heb mogen meemaken, is echt supervet. En het leukste: mijn fans kunnen niet wachten.”

Aan het twintigste seizoen van Expeditie Robinson doen twintig kandidaten mee. Foto: Martijn van Gelder.

Ook zij doen mee

Verrassendste deelnemer: Rob Geus

Dat kok en presentator Rob Geus (48) meedoet, kwam voor veel mensen als een grote verrassing. „Mensen denken bij mij al gauw aan ‘hygiëne, hygiëne’”, verklaart Geus de verbaasde reacties, ook uit zijn eigen omgeving. „Maar ik kan je zeggen: dat heb ik totaal niet gemist. Als je me morgen vraagt of ik weer zou gaan, dan zou ik direct weer gaan.”

Geus is al voor het vierde jaar op rij gevraagd. „Iedere keer heb ik de boot afgehouden, omdat het niet lukte vanwege Red mijn vakantie. Nu dacht ik: als ik nu eens ruimte maak in mijn agenda en mij goed voorbereid, dan ga ik ervoor.”

Het Robinson-avontuur viel hem mee. „Ik kon het weinig eten goed plaatsen en die proeven kon ik lichamelijk goed aan. Ik ben blij dat ik nu een andere kant van mezelf heb kunnen laten zien.”

Grootste fan: Hugo Kennis

Hugo Kennis (33), bekend van 24Kitchen en 5 uur live, vond de eerste aflevering ‘waanzinnig’. „Het is gewoon een speelfilm. Zo vet”, lacht Kennis, fan sinds seizoen één. „Ik kreeg net pas het besef: fuck, ik zit gewoon in het twintigste seizoen.”

Op het eiland is de tv-kok vaak „de lul” als het om koken gaat. Niet erg hoor, zegt hij, want koken is het mooiste wat er is. „En zeker op het eiland is het echt een uitdaging.” Kennis vond op het eiland zelfs een ingrediënt dat nog nooit eerder is gevonden. „Ik kan nog niet zeggen wat, maar daar heb ik echt mooie gerechten mee gemaakt.”

Normaal gesproken praat de crew van het programma niet tegen de kandidaten, maar Kennis kreeg van de regisseur een opmerking. Of hij niet te veel wilde zingen. „Ik zei: ‘Wat bedoel je?’ Maar ik zong dus de leadermuziek 'Tadada-tadada-tadada' tijdens de proeven. Zonder dat ik het door had.”

Tv-kok Hugo Kennis is fan sinds het eerste seizoen. Foto: Martijn van Gelder.

Oudste kandidaat: Jaap van Deurzen

Jaap van Deurzen is met zijn 66 jaar de oudste kandidaat van dit seizoen. Zijn grootste vijand was de hitte. „Het was boven de veertig graden, maar voelde nog warmer”, vertelt de RTL-verslaggever. Er was weinig wind en ik was constant doorweekt. Tijdens het zien van de eerste aflevering ervoer ik de fysieke zwaarte opnieuw.”

Toch noemt hij het avontuur ‘een ervaring voor het leven’. „Ik ben een solist. Tijdens mijn werk ben ik de verslaggever, de baas. Nu moest ik functioneren in een groep, die ook nog de helft jonger is dan ik. Dat is een heel andere dynamiek en daar moest ik wel even aan wennen.”

Veranderingen

Er zijn dit jaar een aantal veranderingen. Zo verhuist het programma van RTL 5 naar RTL 4, van 20.30 uur naar 20.00 uur en van de donderdag naar de zondag. Daarnaast heeft Dennis Weening plaatsgemaakt voor Kaj Gorgels, die twee jaar geleden meedeed als kandidaat. Wat leuker was? „Kandidaat zijn”, lacht hij. „Omdat je dan vijf weken moet overleven.” Maar aan de andere kant, voegt hij er meteen aan toe, dat hoef ik niet nog een keer te doen. „Presenteren wil ik nog veel vaker doen.”

De presentatie van Expeditie Robinson is in handen van Kaj Gorgels en Nicollete Kluijver. Foto: Martijn van Gelder.

Expeditie Robinson is vanaf zondagavond 20.00 uur te zien op RTL 4.