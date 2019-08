Eerste gevangenisstraf voor mishandeling politiehond

Een man die een politiehond in het hoofd stak is de eerste persoon ooit die in de gevangenis belandt door een nieuwe wet die gemaakt is om politiedieren te beschermen: de Finn's law.

21 maanden celstraf

Het gaat om de 29-jarige Daniel O'Sullivan uit Litherland, Engeland. Hij heeft toegegeven dat hij politiehond Audi had aangevallen terwijl agenten probeerden hem te arresteren. Hij stak de hond in het hoofd terwijl hij onder invloed was van drugs.

O'Sullivan is de eerste persoon die in de gevangenis belandt dankzij de Finn's Law. Hij moet voor 21 maanden de cel in. Volgens de rechter was zijn daad 'duidelijk met voorbedachten rade'. Ook zou hij voor een vijftal beledigingen van agenten worden vastgezet en het bezitten van twee wapens.

Mes en glazen fles

Destijds bevond O'Sullivan zich in de buurt van een winkelcentrum, toen een voorbijganger de politie alarmeerde omdat die zich zorgen maakte om zijn gedrag. Hij zou op en neer gestuiterd hebben, met een mes in de lucht gestoken hebben en steekbewegingen hebben gemaakt.

Diverse agenten arriveerden op de plek waar O'Sullivan was, inclusief politieagent Karl Mander met Audi. De verwarde man had een mes en een glazen fles in zijn handen. De politieagenten gaven hem het bevel het mes te laten vallen, maar dat weigerde hij. In plaats daarvan gooide hij de fles naar de agenten toe, waarop Audi werd vrijgelaten.

Daarop stak O'Sullivan Audi neer in de buurt van zijn oog. Hij probeerde de hond opnieuw te steken, vlak voordat agenten hem overmeesterden en met een taser op de grond wierpen. In de strijd schopte hij ook een agent tegen het hoofd.

Bedreigingen

Volgens de getuigenverklaringen schreeuwde O'Sullivan bedreigingen, waaronder dat hij de eigenaar van de politiehond zou neersteken. De rechter zei daarom dat het een duidelijk 'voorbedachte' aanval op Audi was geweest en noemde ook het feit dat de man agressief was geweest tegen ziekenhuispersoneel toen hij werd opgenomen voor een behandeling.

Audi is gelukkig helemaal hersteld van de steekpartij en is sinds kort weer werkzaam voor de Staffordshire Police. Volgens agenten heeft hij veel rust gehad. "Het lijkt erop dat hij geen blijvende schade heeft opgelopen."