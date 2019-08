Dunkin' Donuts vanaf september in supermarktschappen

De drugscriminaliteit in Amsterdam moet harder worden aangepakt en daar moet het kabinet ook meer geld voor uittrekken. Dat stellen partijen in de Tweede Kamer, in reactie op een uitgelekt rapport waar De Telegraaf woensdag over bericht. Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) heeft een debat aangevraagd.

Volgens het rapport De Achterkant van Amsterdam heeft het stadsbestuur de strijd tegen grote drugscriminelen feitelijk verloren. Duidelijk zicht op de hele keten is er niet. Ook is onvoldoende duidelijk hoe het illegaal vergaarde geld in de legale economie terechtkomt, bijvoorbeeld via vastgoed in de hoofdstad.

Alarmerend