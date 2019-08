Dronken ouders laten peuter achter na zwaar ongeval

Een 53-jarige man is in Madrid op heterdaad betrapt door de politie toen hij filmpjes maakte onder de rokken van vrouwen, ook wel 'upskirting' genoemd. Achteraf bleek dat de man al meer dan een jaar bezig was met het stiekeme filmen. Hij plaatste de filmpjes op pornosites, uit onderzoek bleek dat het om 283 video's ging met daarop meer dan 500 slachtoffers. Dat meldt het Spaanse dagblad La Vanguardia.

Ook minderjarige meisjes

De man was vooral actief in en rond stations, en in treinen en metro's. Stiekem maakte hij opnames onder rokken en jurken van passerende vrouwen, met een smartphone die hij had verstopt in een rugtas. In de filmpjes verschenen soms ook minderjarige slachtoffers.