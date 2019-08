Denen woedend om Trumps afzegging van staatsbezoek

Het Groenlanddebacle krijgt nog een staartje. Woensdagmorgen werd bekend dat Donald Trump zijn staatsbezoek aan Denemarken heeft afgezegd omdat Denemarken geen afstand wil doen van Groenland. Woensdag aan het einde van de ochtend kwamen er verontwaardigde reacties binnen vanuit Kopenhagen.

Woest

De politieke leiders in het parlement van Denemarken zijn woest. „De werkelijkheid heeft de fantasie ingehaald", zegt Morten Østergaard van de partij Radikale Venstre. „Dit geeft aan waarom het belangrijker is dan ooit om EU-landen als onze belangrijkste bondgenoten te beschouwen. De man is ontoerekeningsvatbaar."

Rasmus Jarlov van De Konservative vraagt zich af of delen van de Verenigde Staten ook te koop zijn, Alaska bijvoorbeeld. „Toon ons meer respect", tweet hij. Het afzeggen van het staatsbezoek noemt hij een „belediging".

Grap

De tweede man van Danske Folkeparti ziet geen gronden waarom Trump überhaupt nog welkom zou zijn. „We hebben wel andere dingen te doen." Deens oud-premier Helle Thorning-Schmidt is ook niet te spreken over de afzegging. „Is dit een grap? Dit is diep beledigend voor het volk van Groenland en Denemarken."

Niet te koop

Vrijdag werd bekend dat Trump zich hardop had afgevraagd of de overname van Groenland geen goed idee zou zijn. Groenland en Denemarken, waar het land onder valt, waren op zijn zachtst gezegd niet blij met het voorstel. „Dat moet een 1 aprilgrap zijn", reageerde de voormalige premier Lars Lokke Rasmussen. En „Groenland is niet te koop", reageerde de huidige premier toen tegen een lokale krant. „Ik blijf maar hopen dat dit niet serieus is bedoeld."