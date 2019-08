Celstraf voor brandstichtende prins carnaval

Zonnig, droog en heet zomerweer staat nog even niet op het programma volgens Weeronline. Heb je vrij, dan is het deze week prima weer om naar een dierentuin of pretpark te gaan, al kan regionaal wel een onweersbui ontstaan zo nu en dan. Op woensdag maakt het hele land de grootste kans op buien.

Het is deze week wisselend bewolkt met regelmatig ruimte voor de zon. Vaak is het in het westen zonniger dan in het oosten. Het wordt 22 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dinsdag is het met 22 tot 25 graden iets minder warm.

Woensdag en donderdag liggen de maxima op 21 graden in het noordwesten en 24 à 25 in het zuidoosten. Dit zijn normale middagtemperaturen voor begin augustus. Woensdag worden de meeste buien verwacht. Vooral in de middag en avond is er ook kans op onweer.