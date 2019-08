Cel voor brexitbetoger die treinverkeer blokkeerde

Een 44-jarige man is in Californië overleden nadat hij had deelgenomen aan een taco-eetwedstrijd. De wedstrijd werd gehouden tijdens een honkbalwedstrijd van Grizzlies in Fresno.

Eetwedstrijd

Volgens lokale media stortte hij tijdens de wedstrijd in elkaar. Hij is ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Over een mogelijke doodsoorzaak werden geen mededelingen gedaan. De eetwedstrijd was onderdeel van Taco Dinsdag en werd in de derde inning gehouden.