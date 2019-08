Café-medewerkers krijgen tattoo van baas

Er is een kans dat we binnenkort eindelijk antwoord kunnen krijgen of er leven is op andere planeten dan onze eigen planeet. Er is een mogelijk bewoonbare 'superaarde' ontdekt en hij is 'slechts' 31 lichtjaren van ons verwijderd, hebben wetenschappers woensdag aangekondigd.

31 lichtjaren klinkt bijna als om de hoek, maar is voor ons als aardbewoners toch wel een eindje weg. We hebben het dan namelijk over 2945 biljoen kilometer. Wanneer wetenschapper spreken over 'binnenkort uitsluitsel kunnen geven', hebben ze het ook over ergens tussen 2021 en 2025.

Dwergzon