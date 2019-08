Broer wurgt zus om langzame wifi, krijgt levenslang

Een 18-jarige jongen uit Amerika, Kevon Watkins, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor het wurgen van zijn toen 19-jarige zus, Alexus. Er ontstond ruzie over de langzame wifi en dat liep uit de hand, melden buitenlandse media.

Het incident vond in februari 2018 al plaats, maar de jongen is recentelijk door de rechter veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Tijdens zijn proces legde de tiener uit hoe de ruzie precies uit de hand liep. Omdat de wifi te traag was voor het spelletje dat hij op de Xbox speelde, had hij het wifi wachtwoord veranderd. Zo konden de andere gezinsleden niet meer gebruik maken van de verbinding.

Toen zijn moeder de spelconsole uit zijn kamer wilde halen, ontstond er chaos. Ook zijn broer en zus werden betrokken bij de ruzie. Alexus zou bang zijn geweest dat haar broer haar moeder zou aanvallen, dus kwam ze tussenbeide.

Wurggreep

Watkins hield zijn zus minstens tien minuten lang vast in een wurggreep, waarna zijn moeder en jongere broer de hulpdiensten belden. Toen de politie tien minuten later aankwam, had de jongen zijn zus nog steeds in een wurggreep. „In die tien minuten moet ze wel gestopt zijn met bewegen. Misschien merkte de beklaagde dat niet op omdat hij nog steeds zo boos was", zei de rechter daarover. Het meisje werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later die dag aan de gevolgen van verstikking.

Spijt

Uiteindelijk werd de jongen veroordeeld wegens moord, ook al was het volgens de rechter niet zijn bedoeling om zijn zus te doden. Omdat Watkins een wurggreep gebruikte en zowel de jongere broer als de moeder van de jongen hem probeerde te stoppen, kon de rechter niet anders dan een zware straf opleggen. Maar volgens de rechter was de situatie in het gezin problematisch en had er veel eerder ingegrepen moeten worden.

Bij het aanhoren van de uitspraak barstte de tiener in tranen uit en zei hij dat het hem speet. Daarop zei de rechter: „Ik denk dat iedereen dat begrijpt. Inclusief de rechtbank.”