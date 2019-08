Brandend Brazilië: bijna twee keer zoveel bosbranden

Het Braziliaanse oerwoud is dit jaar getroffen door een recordaantal branden. Ten opzichte van vorig jaar is er sprake van een stijging van 83 procent. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro beschuldigt niet-gouvernementele organisaties (ngo's) ervan de bosbranden te hebben gesticht. Dat zouden ze volgens de president hebben gedaan nadat de Braziliaanse regering de financiële steun aan de ngo's had ingetrokken.

Geen bewijs

De president noemde de organisaties niet bij naam en leverde ook geen bewijs voor zijn beschuldiging. Volgens Bolsonaro werkt Brazilië er hard aan om alle branden onder controle te krijgen.

Volgens critici van de regering zijn de branden het gevolg van het milieubeleid Bolsonaro. De president wordt ervan beschuldigd zijn aanhangers in de houtkap-, mijnbouw- en landbouwsector te bevoordelen. Hij heeft toegezegd meer landbouw en houtkap in de Amazone toe te staan ​​en meer vergunningen aan de mijnindustrie te verlenen.

Ontbossing

Ontbossing in het Amazonegebied van Brazilië steeg in juli explosief. Het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek (INPE) zei dat vorige maand 2254 vierkante kilometer werd ontbost, een stijging van 278 procent vergeleken met een jaar eerder.

Dit jaar zijn er al bijna 83.000 bosbranden in het Amazonegebied geweest, en het lijkt erop dat er nog veel meer zullen volgen. De bezorgdheid over het aantal - vooral aangestoken - branden neemt sterk toe. Niet alleen in Brazilië zelf, maar ook in de rest van de wereld. Op Twitter is #PrayForAmazonas trending, waarmee mensen de bosbranden onder de aandacht proberen te brengen.