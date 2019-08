Botsingen betogers en politie op luchthaven Hongkong

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 6, het slot op de laatste dag: conclusies plus een beste-foto’s-overzicht voor mensen die overwegen ooit te gaan en de beelden graag zien, voor de festivalgangers die erbij waren en voor vaders en moeders die willen weten waar hun kroost in vredesnaam uithing.

Dag zeven (!) van het festival, de laatste loodjes dus, is op het moment van plaatsing van dit artikel in volle gang. Daar waar op de Main Stage dagelijks om 23.00 uur de laatste geluiden worden geproduceerd, gaat het feest in onder meer de Bacardí Dance Arena tot 5.00 uur ’s morgens door. Sowieso komen op genoemde Main Stage maar vier acts per dag aan bod, maar de laatste twee op dit festival zullen wel weer een volksoploop veroorzaken: eerst Twenty One Pilots en tot slot een 2,5 uur durend concert van Foo Fighters. Metro zag maandag toevallig een stuk of tien tot vijftien trucks van de band van Dave Grohl de festivalpoorten binnen rijden, dus dat belooft wat…

Vervelen zul je je nooit