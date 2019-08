Bijzondere boten van de Canal Parade

Op zaterdag 3 augustus is het tijd voor het hoogtepunt van Pride Amsterdam: de Canal Parade.

Bijzondere boten

Tussen 12.30 en 17.30 uur vaart de optocht van het Oosterdok, via de Nieuwe Herengracht, Amstel en Prinsengracht naar het Westerdok. Tachtig boten varen mee over de route, we hebben een paar speciale deelnemers uitgelicht.

Nederlandse Sportboot

Nederlandse Sportboot

Na de deelname van de roeibond in 2016 en 2018, is het de bond dit jaar gelukt - samen met de Pride Amsterdam commissie Pride & Sports en in samenwerking met NOC*NSF, om 16 collega-sportbonden mee aan boord te krijgen. Het is een unicum en belangrijke stap dat de sportbonden als collectief zichtbaar meevaren.

Hoger Onderwijs boot

Hoger Onderwijs boot

Het hoger onderwijs van Amsterdam komt uit de kast. Onderwijsinstellingen HvA, de UvA, de VU en InHolland varen mee op de gezamenlijke Lesboot. Met de deelname willen ze laten zien dat iedereen welkom is in het hoger onderwijs en dat je mag zijn wie je wilt zijn. Nooit eerder namen onderwijsinstellingen zo eenduidig positie in.

Dutch Government Pride boot

Politieke boot

De regenboognetwerken van D66, VVD, CDA, SP en PvdA varen mee op een gedeelde boot. Het is de eerste keer dat de politieke partijen gezamenlijk op één boot staan. Volgens de partijen leert ’50 jaar Stonewall’ ons dat wanneer mensen de handen ineenslaan, er verandering op gang komt. Samen werken aan een nog mooiere toekomst, soms moet je daarvoor de eigen idealen opzijzetten.

Equal Rights Coalition vaart ook mee

Equal Rights Coalition-boot

De Equal Rights Coalition (ERC) is de allereerste intergouvernementele groep van 40 landen, gewijd aan de bescherming van de rechten van LHBTI’s. Met de deelname wil de organisatie aan de community laten zien dat er veilige plekken zijn in de wereld. Plaatsen waar de overheid en samenlevingen hun rechten erkennen, waar LHBTI’s welkom zijn en mensen klaar staan om hen te verdedigen.

Schets van Pride House Tokio boot

Pride House Tokio

De Olympische Spelen 2020 worden gehouden in Tokio. Lokale activisten hebben het initiatief genomen om een zogenoemd ‘Pride House’ te organiseren tijdens deze Spelen, als officieel onderdeel van de Olympische Spelen. Om de wereld te vertellen over dit initiatief, gaat de organisatie meevaren tijdens één van de belangrijkste prides van de wereld: Pride Amsterdam.

Schets van de boot van het Ministerie van OCW

OCW onderwijsboot

Minister Ingrid van Engelshoven (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) maakt zich al sinds haar aanstelling hard voor emancipatie. Met haar speciale focus op de LHBTI-gemeenschap vindt de minister het belangrijk om dit jaar mee te varen met een onderwijsboot. De boot is opengesteld voor organisaties die zich inzetten voor een veilige en diverse klas. Dolly Bellefleur vaart mee als eregast.

Boot van Stichting PANN

Stichting PANN

Stichting PANN zet zich al 50 jaar in voor LHBTI-emancipatie. De PANN-feesten bieden jogneren een veilige plek om te ontdekken wie zij zijn en hoe ze zich willen uiten. Met de boot wil de organisatie haar bewondering uiten voor alle vrijwilligers en organisaties die zich de afgelopen halve eeuw hebben ingezet voor de LHBTI-gemeenschap.

Schets van de boot van Stone Wall Enschede

Stone Wall Cafe Enschede 30 jaar

Terwijl de Stonewall-rellen 50 jaar geleden plaatsvonden, werd 20 jaar later in Enschede gestart met Stone Wall Café. Het bekende Enschedese café wordt helemaal gerund door vrijwilligers en viert dit jaar haar 30-jarig jubileum. Stonewall is een unieke en vertrouwde plek in Twente voor de LHBTI-gemeenschap.

Boot van Mister B

Mister B

Mister B is een bekende naam in de Amsterdamse LHBTI-scene en bestaat dit jaar 25 jaar. Mister B vertegenwoordigt een belangrijke doelgroep: de fetish-community. Deze community is altijd erg aanwezig bij het verdedigen van LHBTI-rechten.

Trans Pride vaart ook mee

Trans Pride

Nog een gedeelde boot, ditmaal van alle Amsterdamse transorganisaties bij elkaar: Sehaq, TransAmsterdam, Transketeers, Transunited Nederland, Transcreen, Manish Cave, TNN en Proud werken hierin samen om één boot te maken waarop elke trans-persoon zichzelf kan voelen. Pride gaat niet alleen over het recht om te houden van wie je wilt, maar ook over het recht om te zijn wie je wilt.

Regels aangescherpt

Dit jaar zijn er wel een paar regels aangescherpt. Iedereen is welkom om vanaf de kade te kijken maar er zijn er wel een paar plekken afgezet door de gemeente, dit is wegens achterstallig onderhoud.

De ruimte op het water is beperkt. Wie de parade vanaf de grachten wil bekijken heeft daarom voortaan wel een Pride-vignet nodig voor de boot. Om de boel een beetje netjes te houden is confetti niet toegestaan. Versterkte muziek vanaf de kade mag dit jaar ook niet, dit om overlast terug te dringen.

Metro deelt op zaterdag 3 augustus tijdens de Canal Parade een mini-Metro uit, de Pride Guide. Ook vind je deze handige A5-uitgave in de Metrobakken op diverse Amsterdamse stations.