Bevestigd: Epstein pleegde zelfmoord in cel

In 2013 was het Witte Huis het doel van terroristen, in 2016 werd Londen verwoest. Nu wordt Mike Banning (Gerard Butler) zelf verdacht van een aanval op de president. Drones vormen daarbij de nieuwe terroristische dreiging.

Actiefilm Angel Has Fallen

Dat is de keiharde werkelijkheid in de actiefilm Angel Has Fallen, na de net zo keiharde voorgangers Olympus Has Fallen en London Has Fallen. Lukt het Mike Banning zijn eigen collega’s van de FBI te ontwijken, terwijl hij de échte dreiging probeert te ontmaskeren?

Je kunt het allemaal ontdekken, vanaf 22 augustus in de bioscoop.