Beerdiertje allereerste levende wezen op de maan?

Ze worden de taaiste dieren op aarde genoemd, misschien nu ook wel op de maan: de beerdiertjes.

Sonde

Dankzij een recente ruimtemissie komt op de maan nu misschien wel een vorm van leven voor. Een Israëlische sonde sloeg op 11 april in op het oppervlak van de maan bij een mislukte landing. Aan boord waren duizenden beerdiertjes die waren meegenomen vanaf de aarde. De kans is groot dat zij de crash en de onherbergzame omstandigheden op de maan hebben overleefd, zegt de organisatie die betrokken was bij de missie.

Het beerdiertje is een voor velen onbekende diersoort die door de spellingscontrole niet eens wordt herkend en is ongeveer een halve millimeter lang. Een koddig beestje, dat sterk vergroot onder de microscoop wat wegheeft van een kerstkalkoen zonder kop.

Het beerdiertje, sterk uitvergroot / GettyImages

'Een beresterk bodemdier dat overal overleeft', schrijft Anne van Kessel op de website van sciencemuseum NEMO. „Ze houden van natte plekjes. De grootste kans om ze te vinden is dan ook in mosrijke omgevingen of in plassen zoet water, waar ze met honderden op een vierkante centimeter leven. Waar dat is maakt niet uit; op de hoogste bergtop, in een koud gebied of juist heel erg warm."

Of dus nu op de maan, want de diertjes zijn hier naartoe gebracht voor de Arch Mission Foundation. Die organisatie zoekt in de ruimte naar 'Humanity's Backup Plan': een andere plek waar mensen kunnen wonen, voor het geval de aarde ooit onbewoonbaar wordt. „De overlevingskansen voor de beerdiertjes zijn extreem groot", volgens Nova Spivack, voorzitter en medeoprichter van de Arch Mission Foundation.

Het is wel de vraag in hoeverre de diertjes echt léven op de maan. Beerdiertjes staan er om bekend dat ze extreme omstandigheden kunnen overleven door eerst te verschrompelen, al hun water kwijt te raken, vervolgens hun lichaam helemaal stil te leggen en ten slotte schijndood te worden. Die toestand kunnen ze jaren volhouden.

Dikke kans dus dat de beerdiertjes op de maan, waarop het binnen 24 uur zowel 160 als -100 graden Celsius kan zijn, nu ook schijndood zijn. „Ze kunnen zich niet bewegen of voortplanten. Ze zijn bevroren in de tijd. Ze moeten worden teruggebracht naar een plek met een geschikte atmosfeer en dan gerehydrateerd worden. Dan kunnen ze misschien worden gereanimeerd", besluit Nova Spivack van de Arch Mission Foundation. Al is de vraag hoe je dat doet bij diertjes van een halve millimeter.