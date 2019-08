Baby overreden in openluchtbioscoop Canada

Samen met Pride Amsterdam brengt Metro zaterdag een Metro Pride Guide uit. Dit is een speciale krant in pocketformaat voor de honderdduizenden toeschouwers van de Canal Parade vol informatie over de botenparade, een plattegrond, achtergrondverhalen uit de LHBT-scene en interviews met ambassadeurs.

Uitdeelteams en stations

De Metro Pride Guide wordt zaterdag verspreid door uitdeelteams langs de Canal Parade en op de trein- en metrostations in het centrum van Amsterdam. Het evenement is een onderdeel van Pride Amsterdam dat van 27 juli t/m 4 augustus plaatsvindt in onze hoofdstad. Pride is een groots feest en tegelijkertijd een indrukwekkend pleidooi voor de emancipatie van LHBTI’s. Hoogtepunt is de beroemde Canal Parade, waarbij inhoud en amusement samenkomen tot een bruisend spektakel.