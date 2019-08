Advocaat Jos B. achteraf toch blij met schouw

Een Syriër die in Duitsland heeft gespioneerd voor de Syrische staatsveiligsheidsdienst moet Nederland uit, waar hij asiel had aangevraagd.

De man was in 2017 zijn vrouw en kinderen vanuit Duitsland achterna gereisd die al in Nederland verbleven. Volgens de rechter speelde hij tijdens zijn verblijf in Duitsland informatie door aan de Syrische veiligheidsdienst over Syrische oppositieleden die in dat land verbleven. Tegen hem is ook een inreisverbod van tien jaar ingesteld. Dat heeft de rechtbank in Middelburg maandag besloten.

Gevaar voor de openbare orde