Actrice Alyssa Milano open over abortus: Juiste keus

Abortus is een veelbesproken issue in de Verenigde Staten. Alyssa Milano heeft daarom besloten heel open te zijn over haar ervaringen.

Sorry Not Sorry

De actrice sprak er over in haar podcast Sorry Not Sorry. Daarin vertelde ze over de twee abortussen die ze in de jaren negentig had. Destijds was ze verloofd met acteur Scott Wolf en zwanger geraakt, ondanks dat ze aan de pil was.

„Toch werd ik zwanger. Het zette mijn leven op zijn kop”, vertelt de actrice, die destijds 21 jaar oud was. Het was voor haar geen gemakkelijke keuze. „Ik werd katholiek opgevoed en werd plotseling in conflict gebracht met mijn geloof.”

Niet gemakkelijk

„Het was mijn keuze", zo benadrukt ze. „En het was absoluut de juiste keuze voor mij. Maar het was geen gemakkelijke keuze. Het was niet iets wat ik wilde, maar het moest.” Niet veel later was het weer raak. „En opnieuw maakte ik de juiste beslissing om de zwangerschap te beëindigen.”

Volgens haar was haar leven heel anders geweest als ze geen abortus had kunnen doen. „Ik zou geen carrière hebben. Ik zou geen mogelijkheid of platform hebben om met heel mijn hart te vechten tegen onderdrukking. Ik zou nooit vrij zijn geweest om mezelf te zijn. En dat is waar het gevecht om gaat: vrijheid.”