Abdeslam ook vervolgd voor aanslagen Brussel

Enige overlevende terrorist van aanslagen in Parijs van november 2015 nu ook vervolgd voor de aanslagen in Brussel van 2016.

Deelname

De Belgische justitie vervolgt Salah Abdeslam voor betrokkenheid bij de aanslagen in Brussel van maart 2016. De 29-jarige Fransman zit momenteel in een cel in Frankrijk in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs van november 2015.

Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt Abdeslam van deelname aan de activiteiten van de terroristische organisatie die de aanslagen op het vliegveld in Zaventem en metrostation Maalbeek pleegde. Hij werd vier dagen voor die aanslagen opgepakt in Brussel.

De rechtbank in Brussel veroordeelde Abdeslam en de Tunesiër Sofien Ayari vorig jaar april tot twintig jaar celstraf voor een terroristische moordpoging en verboden wapenbezit. Het duo was betrokken bij een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016 waarbij enkele agenten gewond raakten. Ayari speelde volgens de Belgische justitie ook een rol bij de aanslagen in Brussel.

Tijdelijk rechtsgebouw

De in België geboren Abdeslam geldt als de enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs, waarbij in november 2015 130 doden vielen. De aanslagen in Brussel eisten 35 levens, inclusief die van drie zelfmoordterroristen. Het proces in Brussel begint waarschijnlijk volgend jaar, in een tijdelijk gerechtsgebouw op de plek van het voormalige hoofdkwartier van de NAVO in de Belgische hoofdstad.