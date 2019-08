Aantal treinreizigers groeit harder dan verwacht

Het Nederlandse spoor barst uit zijn voegen. Het aantal treinreizigers groeit veel harder dan verwacht, waardoor de grenzen van de groei eerder worden bereikt dan gedacht.

Uit cijfers van de NS blijkt dat het aantal reizigerskilometers op het spoor in het afgelopen half jaar is gegroeid met 4,6 procent, dat is meer dan de 1,9 procent waarop was gerekend.

2027

De groei gaat zo hard dat de NS vreest dat het vanaf 2027 de dienstregeling nauwelijks nog kan uitbreiden en dat treinen op de drukste trajecten niet meer verlengd kunnen worden, omdat perrons op sommige stations te kort zijn. Het is drie jaar eerder dan waar spoorbeheerder ProRail rekening mee houdt.

Voor nu breidt de NS de capaciteit nog fors uit met nieuwe treinen om de groei van het aantal treinreizigers het hoofd te kunnen bieden. Roger van Boxtel, president-directeur NS pleit ervoor dat het budget van ProRail snel beschikbaar komt. „Nu het spoorplafond vervroegd in zicht komt, hebben we dringend meer capaciteit nodig om meer treinen te kunnen rijden. NS pleit er daarom samen met andere vervoersbedrijven voor dat het budget voor ProRail versneld beschikbaar komt om knelpunten in de infrastructuur voor 2027 op te lossen.”

88 procent geeft een 7 of hoger

De drukte op het spoor betekende dat de kans op een zitplaats in de spits daalde van 95,5 procent naar 95 procent. De punctualiteit nam ook iets af. In de eerste zes maanden kwam 92,9 procent op tijd. Dat was een jaar eerder nog 93,1 procent. Vooral de hogesnelheidslijn zorgde, mede door softwareproblemen nog vaak voor vertragingen.

Desondanks waren reizigers meer tevreden over hun reis dan een jaar eerder. Van de reizigers gaf 88 procent een 7 of hoger als rapportcijfer, tegenover 84 procent een jaar eerder.