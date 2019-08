80 miljoen aan schadevergoedingen aardbevingen

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 5: een dagje spetteren aan de waterkant of puffen in de schaduw. Want het is héét in Budapest. Todat Post Malone de Main Stage besteeg uiteraard.

Op de dag dat in Hongarije bekend wordt dat twee Hollandse onhandigerds de drugsdealer op Sziget hebben uitgehangen en een zeer lange gevangenisstraf riskeren, gaat het op Óbuda-eiland over iets anders: de hitte. Drugs en Hongarije: da’s geen ideale combinatie. Het duo had beter koude goudgele rakkers kunnen verkopen, die had de politie misschien ook wel gelust.