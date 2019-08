400 extra sterfgevallen tijdens hittegolf

Metro is deze week op het 7 dagen durende en befaamde Sziget Festival in het Hongaarse Budapest. Op Metronieuws.nl voor de thuisblijvers en festivalliefhebbers een reeks over een van Europa’s grootste muziekfestivals: Groeten uit Sziget. Deel 1 - een uitgebreide aftrap - de kennismaking (en headliner Ed Sheeran).

Vier treinstationnetjes (10 minuten) scheiden ons slechts van het Sziget Festival. Vanaf de beroemde brug Margit Híd boemelen, piepen en kraken we in een oude trein naar station Filatorigát, eindpunt voor de Sziget Festivalgangers. We zitten op banken van – waar zie je het nog – licht- en donkerbruin stof. Het bloemetjesmotief had niet misstaan als behang op de Nederlandse muren van de jaren zeventig en tachtig. Het is de eerste (schattige) kennismaking met een plek waar al zoveel duizenden Nederlanders zijn geweest: Sziget.

Brug met vlaggen