2019: warm, maar ook een alles-of-niets-zomer

Het wordt – voor mensen die nog lekker vrij zijn - met matige temperaturen de komende dagen even doorbijten. Maar dan komt een heerlijk warm tot heet weekend er weer aan, zo meldde Metro zaterdag al. Dat is mooi om te weten voor de regio noord, waar de zomervakantie dan nog moet eindigen. Voor regio zuid eindigde diezelfde vakantie nogal treurig, namelijk nat.

Dansen in de plassen

Lokaal viel daar zaterdag nog 20 tot 30 millimeter regen. Ook elders kwam de regen soms met bakken uit de lucht, bijvoorbeeld op Lowlands. Festivalgangers lieten zich overigens niet weerhouden om gewoon door te feesten. Op social media verschenen talloze filmpjes van mensen die vrolijk dansten in de plassen.

Regen op Lowlands, maar vrolijke gezichten onder een zeil. / Paul Bergen | ANP

Wat dat betreft is 2019 een beetje gek jaar. „Het is een alles-of-niets-zomer”, meldde Matthijs van der Linden van Weeronline dit weekend. „Het aantal tropische dagen is met acht nu al twee keer zo hoog als normaal in een jaar. Deze zomer was tot nu toe alles of niets. Het was vrij normaal weer, of extreem heet. Het weer kende haast geen tussenvariant.”

Kinderspel

Voor wie zich enkele weken geleden herinnerde, toen de temperaturen richting 40 graden stegen: in vergelijking met 2018 is de warmte van dit jaar toch slechts kinderspel. Vorig jaar was namelijk pas echt een jaar met bijzonder veel warmterecords. Met 132 warme dagen (minimaal 20 graden) werd het oude record toen verpulverd. 55 zomerse dagen was het hoogste aantal ooit en nog nooit duurde een hittegolf zo lang. 2018 kwam met gemiddeld 11,4 graden op een tweede plek van warmste jaren ooit terecht. Alleen 2014 was nog warmer.

En 2019 dan? De mussen vielen toch regelmatig van het dak? „Het jaar is nog lang niet voorbij, maar nu al is 2019 toch op weg om een van de warmste jaren uit de meetgeschiedenis te worden”, meldt Weeronline. „Tot nu toe kwam de gemiddelde temperatuur in de De Bilt uit op 11,5 graden. Dat is goed voor een vijfde plaats in de lijst van warmste jaren tot half augustus. Van januari tot en met juli waren maar liefst zes van de zeven maanden warmer dan normaal. Alleen in mei was het kouder dan gebruikelijk.”

Lekker nazomeren

Ook augustus is volgens de ‘weerwebsite’ op de warme toer. Ondanks het vrij koele weer dat ons de komende dagen te wachten staat, lijkt deze maand warmer te eindigen dan gewoonlijk. Daar helpt het komend weekend behoorlijk aan mee. Regio noord kan tijdens de laatste vrije dagen lekker nazomeren. Het zuidoosten kan een weekend van rond de 30 graden verwachten, maar elders wordt het op grote schaal ook 25 tot 28 graden. De kans op buien zoals we die vooral zaterdag hadden? Piepklein!

Zeldzame sprinkhaan

De warmte heeft gevolgen voor de natuur en dat was deze week bijvoorbeeld te zien langs de Geul bij het Limburgse Bunde. Daar werd sinds lange tijd een rosevleugel gezien. Deze sprinkhanensoort, met opvallend roze gekleurde achtervleugels, komt in Nederland sinds het begin van de vorige (!) eeuw niet meer voor, meldt Naturetoday.com. Onderzoekers van Bureau Natuurbalans vingen het opvallende exemplaar, een vrouwtje, met een visnetje. Zij konden aan de vleugels zien dat de sprinkhaan een behoorlijke afstand heeft gevlogen en sluiten niet uit dat de rosevleugel aan een opmars bezig is.