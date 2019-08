16 sportbonden varen mee tijdens Pride, 'een unicum'.

Uit de kast komen is in de sportwereld nog geen vanzelfsprekendheid. Je carrière en imago kunnen op het spel komen te staan. Toch is er ook goed nieuws: voer er vorig jaar nog maar één sportbond mee met Pride Amsterdam, dit jaar (zaterdag 3 augustus) zijn dat er zestien.

Vier jaar heeft het Mirjam Preusterink (42) gekost om zestien sportbonden mee aan boord te krijgen op de Nederlandse Sportboot tijdens Pride Amsterdam. De voorzitter van de Pride en Sports-commissie, onderdeel van de Stichting Amsterdam Gay Pride, noemt het een unicum dat het nu is gelukt. „Dit is een hele belangrijke stap.”

Preusterink heeft jarenlang getennist op hoog niveau, maar durfde als tiener niet uit de kast te komen. Dat kwam zelfs haar carrière in de weg te zitten. Preusterink kwam expres te laat op trainingen, zodat ze zich niet hoefde om te kleden met anderen. De ‘derde helft’ sloeg ze altijd over, om zo het douchen en gesprekken over vriendjes en uitgaan te kunnen vermijden. Omdat ze te laat bleef komen, zette de trainer haar uit het team.

Negatief imago

„Was er destijds maar één iemand geweest die ook lesbisch was”, zegt de oud-topsportster nu. „Of iemand die zei: ‘het maakt niet uit als iemand lesbisch is’. Maar dat is nooit gezegd. Er heerste een negatief imago: een lesbienne was een vieze pot.”

En dat beeld heerst nog steeds, zegt Preusterink. „Het is nog steeds een taboe als je LHBTI bent in de sportwereld. Dat blijkt wel uit het feit dat het mij vier jaar heeft gekost om zestien sportbonden te laten meevaren.”

Knop om

Vorig jaar ging de knop bij de bonden om. Preusterink mocht live bij de AVROTROS vertellen dat er 76 bonden zijn, maar dat deze vrijwel allemaal de Pride negeren. „Behalve de roeibond, zij hebben als enige sportbond, met hun logo zichtbaar, al twee keer meegevaren. Die directeur heeft een roze sporthart.” Haar oproep had effect. „Sportkoepel NOC*NSF werd enthousiast en samen met de roeibond is dit het resultaat.”

Deze sportboot is een wereldwijde primeur, zegt Preusterink. „Op geen enkele Pride ter wereld is dit nog gelukt. Er is nog steeds een lange weg te gaan, maar het begin is er nu. En daar mogen we best trots op zijn. Onlangs was ik bij de zwembond en daar hangt nu een regenboogvlag. Dat is heel mooi. Ik hoop dat LHBTI in de sportwereld meer bespreekbaar wordt. Niet alleen in de voetbalwereld, maar ook bij de zovele andere sporten.”

Euro 2020 en Pride House Tokio

Naast de Nederlandse Sportboot varen ook sportboten Euro2020 en Pride House Tokio mee. Euro2020 is een initiatief van de lokale organisatie van het EK Voetbal in 2020 voor de mannen. De organisatie wil hiermee de boodschap uitdragen dat iedereen de vrijheid moet voelen om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt.

Pride House Tokio is een boot ter promotie van de Olympische Spelen 2020. Lokale activisten willen een ‘Pride House’ organiseren tijdens deze Spelen in Tokio. Om de wereld te vertellen over dit initiatief, vaart de organisatie mee in Amsterdam.

