15-jarige Megan overleden na steekpartij in Breda

De 15-jarige Megan is maandag overleden na een steekpartij in een woning aan de Bilderdijkstraat in Breda, meldt de politie. Elders in Breda is een minderjarige verdachte van 16 jaar aangehouden. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd.

De politie kreeg volgens Omroep Brabant rond kwart over twee de melding van een steekpartij in het huis. Wie die melding heeft gedaan en Megan heeft gevonden, wil de politie niet zeggen.

Veel hulpdiensten

Zes politie-auto's, een ambulance en een traumahelikopter kwamen naar de Bilderdijkstraat. Megan is nog gereanimeerd, maar hulp mocht niet meer baten.

De minderjarige verdachte heeft zich volgens de regionale omroep zelf bij de politie gemeld. Wat zijn relatie tot het slachtoffer is, heeft de politie vanwege het feit dat hij minderjarig is niet gemeld.

Buurt geschokt

Buurtbewoners zijn geschokt over de dood van Megan. Volgens haar rector Gijs van Wijlen was het een 'rustige, creatieve leerling'. „Ze was wat meer op de achtergrond, maar ze was er altijd voor haar klas", zegt Van Wijlen tegen Omroep Brabant.

Megan zou dit jaar naar het vierde jaar van de havo gaan. Haar klasgenoten zijn maandagavond opgevangen op school. „Leerlingen die vorig jaar bij haar in de klas zaten en dit jaar bij haar in de klas zouden zitten, zijn vanavond met hun ouders bij elkaar gekomen", vertelt Van Wijlen. Ook leraren waren hierbij aanwezig. "Ze konden met elkaar praten over de gebeurtenis."

Geruchten

De verdachte zou op dezelfde school als het slachtoffer zitten, meldt de omroep. Ook daar reageerde de rector op met de volgende woorden: „Er zijn allerlei geruchten, maar aan mij is hier niets over bevestigd. Mocht dat zo zijn, dan is dat een nieuwe situatie waar we als school naar kijken."